Прост метод без агресивни химикали почиства идеално решетката на фурната

Решетките могат да се окажат най-мръсната част от фурната, но почистването им не изисква непременно агресивни спрейове, скъпи препарати и продължително търкане. Експертът по почистване Триш Дуарте препоръчва домашен разтвор, в който те се накисват между 4 и 12 часа, пише изданието „Марта Стюарт“.

Методът премахва запечени остатъци от храна и мазни петна, като решетките трябва да бъдат изплакнати и напълно подсушени преди връщането им във фурната. Редовното почистване през няколко месеца не позволява на замърсяванията да се натрупат и прави всяко следващо измиване по-лесно.

„Решетките на фурната умеят да съхраняват спомени от всяко приготвено ястие. Сиренето прелива, сосът пръска и преди да се усетите, те вече са по-скоро мръсни, отколкото привлекателни“, казва Дуарте. Производителите също препоръчват решетките обикновено да се свалят преди включването на високотемпературна програма за самопочистване, защото силната топлина може да ги обезцвети, деформира или повреди. Решаващи обаче са указанията за конкретния модел фурна.

Необходими средства

За почистването са нужни сода за пране, кислородна белина, препарат за миене на съдове, четка или гъба. При упорити и силно запечени петна може внимателно да се използва фина стоманена вълна, а ръкавиците предпазват ръцете по време на работата. „Този метод е прост, екологичен и избягва силните изпарения от агресивните препарати за фурни“, посочва Дуарте пред „Марта Стюарт“.

Стъпка 1: Пригответе почистващия разтвор

Смесете между половин и една чаша сода за пране с четвърт чаша кислородна белина и добавете малко препарат за миене на съдове. Количеството сода зависи от съда, в който ще бъдат накиснати решетките. Препаратите трябва да се използват според указанията върху опаковките им.

Стъпка 2: Изберете мивка или вана

Решетките се нуждаят от достатъчно пространство, за да бъдат потопени и почистени добре. Ако не се побират в кухненската мивка, може да се използва ваната. „Използвайте половин чаша сода за пране, ако накисвате решетките в мивката, и една чаша, ако използвате ваната. Така ще получите точното количество почистваща сила за пространството, с което работите“, обяснява Дуарте.

Стъпка 3: Накиснете ги в гореща вода

Мивката или ваната се пълни с гореща вода, след което се добавя приготвеният разтвор. Решетките трябва да останат потопени между 4 и 12 часа. „Обичам да ги оставям да киснат през нощта, защото това дава на разтвора достатъчно време да се справи с упоритите петна, без да е необходимо тежко търкане. Ръцете и китките ми определено са благодарни за почивката“, казва експертът.

Стъпка 4: Изтъркайте след накисването

След изваждането решетките се почистват с четка или гъба. Упоритите участъци могат внимателно да се обработят със стоманена вълна. „За особено трудните въглеродни натрупвания поръсете малко суха сода за пране върху гъбата, за да засилите действието“, съветва Дуарте.

Стъпка 5: Изплакнете и подсушете

Решетките трябва да бъдат обилно изплакнати с топла вода, за да не останат следи от почистващия разтвор. „Подсушете ги напълно с кърпа, за да предотвратите появата на ръжда“, подчертава Дуарте. Едва след пълното им изсъхване те могат да бъдат върнати във фурната.

Методът спестява голяма част от физическото усилие, но успехът му зависи от времето за накисване и редовната поддръжка. Колкото по-дълго мазнините и остатъците прегарят върху метала, толкова по-трудно се отстраняват. Затова почистването през няколко месеца е по-разумно от чакането решетките да бъдат покрити със стар, втвърден слой. „Решетките ви ще бъдат готови за следващата хрупкава пица, а вие отново ще ги видите да блестят“, заключава експертът.

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