Посочиха главния недостатък на подовото отопление

Подовото отопление се наложи като едно от най-предпочитаните решения за дома заради равномерната топлина и усещането за комфорт. То работи добре с термопомпи и други съвременни нискотемпературни системи, но има особеност, която често се усеща през пролетта и есента. Основният му недостатък е високата топлинна инерция, пише wnp-pl.

Защо подовото отопление е толкова удобно

За разлика от традиционните радиатори, подовото отопление не загрява въздуха само от една точка в стаята. Топлината идва от голяма площ и се разпределя по-равномерно. Затова в помещението по-лесно се поддържа стабилна температура, а усещането е по-меко и приятно.

Това е и причината много домакинства да го избират като основна отоплителна система. При добро проектиране то може да бъде икономично, особено когато работи с термопомпа. Системата не изисква толкова висока температура на водата, както класическите радиатори, което я прави подходяща за модерни енергийно ефективни домове.

Проблемът е в бавната реакция

Слабостта на подовото отопление идва от начина, по който е изградено. Тръбите са под слой замазка, а тя натрупва топлина. Това помага за дълго и равномерно отдаване, но означава и друго - системата не реагира веднага, когато времето навън рязко се промени.

Именно това се нарича висока топлинна инерция. Ако сутринта е студено и отоплението работи, а по обяд слънцето вдигне бързо външната температура, подът може да продължи да отдава топлина. Дори след изключване на системата помещението още известно време се нагрява и температурата може да стане по-висока от желаната.

Кога се усеща най-много

Този ефект е най-видим в преходните сезони. През зимата температурите обикновено са по-стабилни и подовото отопление работи предвидимо. През пролетта и есента обаче денят може да започне студено, да стане топъл по обяд и отново да застудее вечерта.

Точно тогава системата може да закъснее. При затопляне тя продължава да грее, а при внезапно застудяване има нужда от повече време, за да вдигне температурата в стаята. Радиаторите реагират по-бързо, защото имат по-малка маса за загряване и охлаждане.

Как да се избегне дискомфортът

Подовото отопление не е лош избор, но трябва да се управлява правилно. Най-добре работи, когато не се включва и изключва постоянно, а се настройва плавно. Рязкото увеличаване на температурата рядко дава бърз резултат, защото първо трябва да се загрее замазката.

При променливо време е разумно термостатът да се настройва по-предпазливо. Ако се очаква слънчев и по-топъл ден, отоплението може да бъде намалено по-рано, а не чак когато помещението вече е прегряло. При прогноза за застудяване пък системата има нужда от повече време, за да достигне комфортна температура.

Комфорт, който иска планиране

Подовото отопление остава удобно и модерно решение, но не е система за мигновена реакция. То е създадено да поддържа стабилна топлина, а не да компенсира бързи промени за минути.

Затова най-важното е собственикът да познава поведението му. През зимата високата инерция е предимство, защото домът остава топъл по-дълго. През пролетта и есента обаче същото качество може да се превърне в неудобство - стаята да прегрее след внезапно затопляне или да остане хладна при рязко застудяване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com