Опитни домакини покриват чешмата с плик, причината е по-умна, отколкото изглежда

Странен, но практичен кухненски трик набира внимание - опитни домакини поставят обикновена найлонова торбичка върху кухненския кран, докато готвят. Идеята не е украса, а защита: пликът покрива дръжките на смесителя и не позволява мазни ръце, сокове от храна и бактерии да попадат директно върху тях. Това е особено полезно при работа със сурово месо, когато човек често пуска и спира водата. Така кранът остава по-чист, а рискът от пренасяне на замърсяване към други повърхности в кухнята намалява.

Защо кранът е проблемно място

Кухненската мивка изглежда като място за чистене, но всъщност често се превръща в зона за кръстосано замърсяване. Американската служба за безопасност на храните към земеделското министерство предупреждава, че бактерии от мивката или от ръцете могат да попаднат върху други продукти и повърхности, ако хигиената не е добра. Центровете за контрол и превенция на заболяванията също посочват, че честото и правилно миене на ръцете по време на готвене помага за предотвратяване на кръстосано замърсяване.

Точно тук влиза торбичката. Когато човек реже месо, меси кайма, почиства риба или работи с мазни продукти, той често докосва крана, преди да е измил добре ръцете си. После същият смесител се пипа отново - вече с чисти ръце, от дете, от друг член на семейството или при следващото готвене. Така дребният детайл може да се превърне в неприятен хигиенен пропуск.

Как се прави трикът

Нужна е обикновена прозрачна найлонова торбичка. От едната страна се прави малък разрез приблизително по средата на шева, най-лесно с ножица. След това пликът се промушва през отвора върху крана така, че целофанът да покрие дръжките или зоната, която най-често се докосва по време на готвене. След приключване на работата торбичката се сваля и се изхвърля.

Номерът е особено удобен при по-стари смесители с две отделни врътки, защото те се цапат по-лесно. При едноръкохватковите батерии проблемът е по-малък, но не изчезва напълно. Ако кранът се използва често по време на готвене, всяко докосване с мазни или недобре измити ръце оставя следа.

Какво печелите освен чистота

Първата полза е очевидна - по-малко мазни петна по дръжките. Втората е по-важна - по-малко пренасяне на замърсяване към място, което всички в дома докосват. Третата е икономична: много хора оставят водата да тече, само за да не пипат крана със замърсени ръце. Ако дръжките са защитени, водата може да се спира по-спокойно между отделните етапи на готвене.

Това обаче не отменя истинската хигиена. След работа със сурово месо, птици, риба или яйца ръцете трябва да се мият добре със сапун и вода. Службата за безопасност на храните на САЩ препоръчва кухненските плотове и мивки да се мият с гореща вода и препарат, а при нужда да се дезинфекцират, за да се намали рискът от опасни микроби.

Кога трикът е най-полезен

Торбичката върху крана има най-голям смисъл при приготвяне на месо, маринати, пържене, месене на тесто, работа с риба или почистване на много зеленчуци. Тогава ръцете се цапат постоянно, а кранът се използва често. Лайфхакът е полезен и при голямо готвене за гости, когато мивката работи почти без пауза, а бързината лесно измества вниманието към хигиената.

Има и по-дългосрочно решение - смяна на стария смесител с едноръкохватков или безконтактен модел. Така контактът с дръжките намалява, а почистването става по-лесно. Но дори тогава кранът не бива да се забравя: водни петна, мазнина и остатъци от храна се натрупват бързо, ако зоната около мивката не се почиства редовно.

Малък трик, но не чудо

Найлоновата торбичка върху крана няма да замени миенето на ръце, почистването на мивката и добрата кухненска дисциплина. Тя е просто бърз щит за моментите, когато ръцете са мазни, а готвенето върви на скорост. Именно затова трикът работи - не защото е сложен, а защото решава много конкретен проблем там, където той възниква най-често. Понякога най-полезните домашни хитрини изглеждат смешно само до момента, в който ги пробваш.

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