Шепа сол в хладилника - полезен трик, който малцина използват
Домашният метод е лесен и евтин, но при упорита миризма трябва да проверите храната, чекмеджетата и самия уред
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Домашният метод е лесен и евтин, но при упорита миризма трябва да проверите храната, чекмеджетата и самия уред
Специалните бои издържат на влага, мазнини и миене, а стената над плота може да бъде преобразена само за ден
Издадена е заповед за преустановяване на дейността на кухненския блок
Евтиният лайфхак намалява докосването на смесителя при готвене и помага мивката да остане по-чиста
Лоша хигиена в складовете и замърсявания по работните повърхности и оборудването са част от установените нередности
73% от служителите са занасяли работното си облекло у дома, за да го изперат
ISSA 3 на шведската beauty-tech компания предлага цялостна грижа, която вдига нивото при устната хигиена
Дарението е част от глобалната програма за солидарност на L’Oréal Group в подкрепа на борбата срещу COVID-19
Ваксина срещу коронавируса ще има не по-рано от края на годината
В нашата страна никога няма да се случи това, което се случи в Италия или Испания
COVID-19 е неклетъчна форма на живот, която се разпространява единствено в живи клетки.
При затворени кабинети приемаме спешни пациенти и по този начин изпълняваме лекарския си дълг
със Спрей за почистване на ръце във флакон за 1500 впръсквания
Лайфстайл веригата с безпрецедентни действия във връзка с текущата ситуация в страната
72% от българите мият ръцете си със сапун и вода, след като отидат до тоалетната
Елементарната хигиена по-ефективна от скъпите имуностимуланти
Дженифър Лорънс направи сериозен гаф и бе принудена да се оправдава. Звездата от "Игрите на глада" се изпусна, че невинаги си мие ръцете след посещени...
Четири от всеки десет французи признават, че не се къпят всеки ден, а 11% си взимат душ веднъж на всеки три дни, показва ново проучване, съобщава БГНЕ...
10 млн. бактерии живеят върху четката, сменяйте я след грип Водата за уста е задължителна за 24 карата усмивка Лошата грижа за устната хигиена е свъ...
Близо един милиард души в света все още нямат достъп до тоалетни, съобщи Световната здравна организация (СЗО) в ежегодния си доклад по повод световния...