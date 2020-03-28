Стоматолог: Приемаме само по спешност

Оралната хигиена е важна, приканвам хората да бъдат още по-бдителни в условията на пандемия от коронавирус. Това призова в телефонно интервю за БГНЕС стоматологът д-р Розалина Виделова. Тя разказа, че в условията на извънредно положение е трудно да се работи. Научни статии и данни предполагат, че COVID-19 може да се пренася чрез аерозоли, образуващи се по време на медицински процедури, включително чрез асимптоматични пациенти чрез слюнката. При самата манипулация аерозолите може да попаднат върху повърхностите.

„В световен план има много въпросителни колко време може да остане на повърхността коронавирусът. Твърденията са от два часа до 9 дни, дори при условия на по-висока влажност. Сами разбирате, че е много деликатна ситуацията и не можем да работим както преди епидемията“, категорична е Виделова.

Стоматологът заяви, че са се съобразили с наредбата на здравния министър и са затворили кабинетите, за да спазят своя обществен дълг. „В същото време приемаме спешни пациенти и по този начин изпълняваме лекарския си дълг. В този смисъл ние също се явяваме на първа линия в борбата със заразата“. В процеса на работа и адаптиране в извънредни условия е създаден протокол за ръководене, който определя кои са неотложните манипулации и кои може да бъдат отложени.

На въпрос как се справят, Розалина Виделова казва, че за момента преразпределят личните си предпазни средства и дезинфектанти помежду си в очакване да могат да си набавят. „Продължават срещите с компетентните институции. Въобще предстои много, много работа. Едно е сигурно - няма да си оставим пациентите“, категорична е тя. В процес на обработка са международни данни и препоръки, които ще се официализират от Българския лекарски съюз с възможност за актуализация предвид динамиката на ситуацията. „В цялото лошо нещо има и нещо хубаво. Възхитена съм от личностните качества на много мои колеги, които направиха усилия за изработването на предпазни шлемове“.

В заключение Виделовa признава, че в детайли не е експерт, но от направеното лично смята, че мерките са адекватни от страна на държавата и оценява труда на колегите си.

