Стоматолог каза кога да си миете зъбите - преди или след закуска
Неправилното миене на зъбите може да причини непоправими щети на емайла им
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Неправилното миене на зъбите може да причини непоправими щети на емайла им
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