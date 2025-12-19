bTV с извънредни думи за Цънцарова и Йочев

bTV води диалог с Мария Цънцарова и обсъжда възможности за развитие на програмното съдържание с нейно активно участие през новата година, което е стандартна практика.

Това съобщиха от телевизията.

Твърденията, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев са освободени, са неверни и категорично не отговарят на истината, допълниха от медията.

По-рано днес се появиха твърдения, че водещите на bTV ще слязат от екран след Нова година, като от телевизията планирали изцяло да промени публицистичните формати от началото на 2026. Твърдеше се още, че медията не била доволна от политическите демонстрации на Цънцарова и Йочев в ефир.

