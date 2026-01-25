Кой ще пее за България на Евровизия? 8 кандидати продължават напред

Осем изпълнители продължават напред в националната селекция за избор на българска песен за Евровизия. Те бяха определени след предаване на живо късно снощи чрез комбинирано гласуване на журито и зрителите, съобщи БНТ.

Най-много точки в общото класиране събра Дара, следвана от Михаела Маринова, Молец, Прея, Мона, Роксана, както и групите Innerglow и Керана и Космонавтите.

Следващата събота осемте финалисти отново ще излязат на сцената с по една авторска песен, като тогава ще бъде определен и победителят. Именно той ще представи България на песенния конкурс Евровизия, който тази година ще се проведе във Виена през май.

Зрителският вот внесе допълнително напрежение в надпреварата, като на първо място в него се класира Мона, което я превръща в един от сериозните фаворити преди решаващия финал. Очакванията са финалното шоу да предложи още по-ожесточена битка между утвърдени имена и нови гласове на българската сцена.

