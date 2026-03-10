Топ актриса остави трайна следа в "Капките"

Страхотни имитации, танци, смях и емоционални моменти поднесе четвъртият епизод на “Като две капки вода”. Отличното представяне и на деветимата звездни участници доведе журито в състав Хилда Казасян, Веселин Маринов, Азис и Димитър Ковачев - Фънки до сериозни затруднения при даването на оценки.

До своята първа победа се докосна Весела Бабинова. Невероятната ѝ имитацията на Ан Хатауей в ролята на Фантин от мюзикъла “Клетниците” събра най-много точки от оценките на журито, менторите, останалите участници и се нареди на челна позиция след вота на зрителите в приложението NOVA PLAY. “Няма случайни неща. В тези три минути успяхте да покажете каква актриса сте. Смятам, че направихте нещо, което ще остави трайна следа в това предаване”, коментира Веселин Маринов след изпълнението на песента “I Dreamed a Dream”.

Вечерта започна с много танци на вечното диско парче “YMCA” в изпълнение на Виктор, който се превърна в пеещия полицай Виктор Уилис от Village People. Пламена се изправи пред истинско предизвикателство от Бутона на късмета с метъл бандата System of a Down и образа на вокала й - Серж Танкян. Борис излезе на сцената като италианската звезда Ерос Рамацоти и представи хита “Se bastasse una Bella canzone”. Даниел Пеев-Дънди подари на всички невероятната българска песен “Заклинание” в образа на незабравимия Петър Чернев и разчувства цялата публика и съпругата му - Дора Чернева, която наблюдаваше представянето му от първия ред.

Алекс Раева облече черната рокля на Тейлър Дейн и изпълни страхотно поп хита “I’ll Be Your Shelter”. Веднага след нея Симона за първи път излезе под прожекторите в мъжки образ. Тя се превъплъти в Ричи Валанс и изпълни рок варианта на мексиканската народна песен “La Bamba”. Емилия изправи всички на крака с “Даньова мама” като народната певица проф. Бинка Добрева и получи комплименти от самата нея. Иво Димчев отново предизвика бурни аплодисменти с имитацията си на Миле Китич и сръбския турбохит “Plava Ciganko”.

Следващият понеделник Бутонът на късмета отреди Симона да бъде Илейн Пейдж, Борис да изпълни песен на Майли Сайръс, Виктор да имитира Фреди Меркюри, Дънди да се превъплъти в Бони Тейлър, Иво Димчев да сложи костюма на Елина Гаранча, Алекс Раева да влезе в света на Иво Димчев, Емилия да танцува и пее като 100 Кила и Лора Караджова, Пламена да бъде Десислава и Азис, а победителката Весела Бабинова да се превърне в Риана.

