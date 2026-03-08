Български дизайнери покориха Netflix с тоалетите си

Българският моден талант отново блесна на световната сцена. Парижката модна къща On Aura Tout Vu, създадена и ръководена от българските дизайнери Ясен Самуилов и Ливия Стоянова, стои зад впечатляващи костюми в новия пети сезон на хитовия сериал на Netflix „Емили в Париж“. Създадените в техните парижки ателиета тоалети вече се появяват в ключови сцени на продукцията и подчертават екстравагантния стил, с който сериалът стана известен по цял свят.

„Минди блести по-ярко от всякога в „Емили в Париж“, въплътена от магнетичната Ашли Парк“, написаха дизайнерите в публикация във Фейсбук, с която разкриха участието си в новия сезон.

За петия сезон Самуилов и Стоянова работят в тясно сътрудничество с костюмографката на сериала Мерилин Фитуси. Заедно създават специални сценични модели за актрисата Ашли Парк, която играе Минди Чен, както и за нейния партньор в танцова сцена.

Двата основни тоалета са изработени изцяло в парижките ателиета на On Aura Tout Vu. Те се отличават с богати принтове, ръчно изработена бродерия, кристални декорации и характерни сини пискюли - елементи, които придават драматичен и сценичен ефект.

Освен тях в сериала се появяват и още два впечатляващи костюма, носени от Ашли Парк. Единият е рокля от органза и черен тюл с принт на пламъци, повторно бродирана с черни перли и кристали. Тя е част от откутюр архива на модната къща - колекцията High Light Fire. Другият е оранжев боди костюм с принт и богата кристална бродерия от колекцията Out Of This World.

В отделна сцена актьорът Самюъл Арнолд, който играе Жулиен, се появява с микaдо палто, украсено с перли и повторно бродирано със златни кристали - характерен елемент от екстравагантния стил на On Aura Tout Vu.

Модната естетика на сериала вече е документирана и в официалната книга Emily in Paris: The Fashion Guide, издадена от престижното издателство Assouline в края на миналата година. Книгата е написана от костюмографката Мерилин Фитуси и включва предговор от продуцента на сериала Дарън Стар. В нея са събрани най-запомнящите се визии и любопитни истории от създаването на костюмите, като творенията на On Aura Tout Vu също заемат специално място сред тях.

