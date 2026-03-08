Вицовете за мъжете в Деня на жената  

8 март е денят, в който мъжете спокойно могат да кажат: Ееее, днес не ми е ден!

Защо ли? Защото всеки, който се е обяснил в любов на Свети Валентин, се очаква да даде материално потвърждение на 8 март.

Този ден е меко казано вълшебен. Превръща най-обикновения карамфил в прекрасна роза, а дори повяхнала роза в чудна орхидея, поне що се отнася до цените им.

Ето няколко вица, които могат да оправят настроението на мъжете в този безкраен за тях ден.

Мъж звъни на приятел. Какво да купя за 8 март на жена ми?

Не е ли по-лесно да я попиташ?

Е, не... Чак толкова пари нямам...

Скъпи, с какво ще ме изненадаш на 8-ми март?

Миличка, харесваш ли Барселона?

О, да - невероятна атмосфера, прекрасна архитектура, чудесна кухня!

А Париж?

Дааа - Шан-з-Елизе, "Мулен Руж"... Умирам за Париж.

Чудесно! 8-ми март, 21:45 ч. - "Барселона" - "Пари Сен Жермен"!

Скъпи, какво ще ми подариш за 8-и март?

Още не знам, но ще е от сърце.

По-добре да е от Versache!

Скъпи, искам за 8-ми март нещо лъскаво, цвят металик и да вдига от 0 до 100 за 4 секунди!

Разбира се, скъпа. Ще ти купя кантар.

Мъж избира подарък в магазина. Продавачката го пита:

За жена ви ли, или нещо по-скъпо?

