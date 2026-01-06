Богоявление е! Три строги забрани и четири традиции

Настъпи един от най-големите празници - Богоявление (Йордановден), за които от векове съществуват строги народни и църковни традиции за това какво трябва и какво не трябва да се прави.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е :

Освещаване на водата: От празничната литургия в църквата си вземете от „светената вода“. Тя се пази през цялата година за здраве.

Когато се приберете вкъщи, поръсете целия дом и двора за прогонване на лошите сили и за благословия.

Този, който участва в ритуала по хвърлянето на Светия кръст във водоем (река, езеро или море) се вярва, ще бъде здрав и щастлив през цялата година.

Задължително е да се сложи на масата обредна пита.

ЗАБРАНЕНО е :

На Йордановден не се чисти, не се пере и не се тъче. Вярва се, че празникът е „светъл“ и не бива да се „цапа“ с ежедневна работа.

Забранени са кавги и изричане на лоши думи за някого. Празникът изисква смирение и чистота на сърцето.

Не е прието да се дават пари назаем, за да не „излезе“ берекетът от къщата.

