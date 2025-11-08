Празник на картофа събра гости от България и Сърбия

Празник на картофа се проведе за първи път в село Стакевци до Белоградчик.

Лошото време не попречи на първото издание да отбележи истински успех, а културната програма продължи повече от три часа.

Официални гости на събитието бяха депутатът Ваня Василева, Десислава Иванова – директор на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ и д-р Деян Кръстич от Турлашко сдружение „Тимочани турлаци“ - село Миничево.

От Сърбия, за да се включат в празника, пристигнаха 25 човека.

Благодаря на всички присъстващи, които въпреки лошите метеорологични условия избраха именно село Стакевци, за да отбележат заедно с нас този празник. Ако Белоградчик е скалната столица на България, то безспорно Стакевци е столицата на Турлакия“, каза кметът на Белоградчик Боян Минков.

Районът на турлаците обхваща богата земя, обградена от върховете на Стара планина и реките Дунав и Искър. От векове така е известна една етнографска група от Северозападна България, пограничните области на Сърбия и по поречието на р. Тимок. Митичната планинска земя е населена от хора, чиито основен поминък е овцевъдството.

Г-жа Василева също поздрави присъстващите за празника и пожела подобни събития да продължат да радват жителите и гостите на селото.

Водосвет по случай празника отслужи Негово Високоблагоговейство отец Рафаил - Архиерейски наместник на Белоградчишка духовна околия, който благослови новото начинание и освети курбана за празника Архангеловден.

В празничната програма участие взеха Вокална група „Звънчета“ към Детски комплекс – Белоградчик, Вокална група „Чаровни години“ – град Белоградчик, Певческа група „Пей сърце” към Пенсионерски клуб „Мадона“ – Белоградчик, НЧ „Крум Бъчваров – 1892“ – с. Стакевци, Певческа група „Родни звуци” – с. Салаш, НЧ „Пробуда – 1926“ – с. Големаново, НЧ „Христо Ботев – 1897“ – с. Чупрене, НЧ „Просвета – 1928“ – с. Гъмзово, НЧ „Славяна – 2004“ – с. Плешивец, НЧ „Христо Ботев – 1898“ – с. Ружинци, НЧ „Пробуда – 1925“ – с. Старопатица, Певческа група при Пенсионерски клуб – село Чупрене. На празника присъстваха и от Регионална библиотека "Михалаки Георгиев" - Видин с тяхната подвижна библиотека, както и Турлашко сдружение „Тимочани турлаци“ от село Миничево.

Специално жури дегустира изложените вкусни ястия, като накрая всички участници получиха и специални награди. Празникът продължи с много веселие, музика, песни и танци, които лошото време не успя да помрачи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com