Празникът на светлината започва тази вечер

Ханука, известен като Празникът на светлината в юдаизма, започва тази вечер с изгряването на първите звезди. Осемдневният празник носи послания за вяра, устойчивост и надежда, които се предават от поколение на поколение.

Първата светлина в Софийската синагога

Чудото на Ханука ще озарява Софийската синагога в 18 часа, когато ще се състои официалната церемония по запалването на първата светлина на ханукията. Специалният свещник е символ на светлина, топлина и надежда, които в тези дни изпълват еврейските домове по света.

Заедно в празника

В церемонията ще участват президентът Румен Радев, председателят на парламентарната група за приятелство с Израел Йорданка Фандъкова и депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков. Те ще запалят първите свещи за празника заедно с представители на еврейската общност в България.

Осем дни светлина и послания към бъдещето

Ханука се празнува в продължение на осем дни, като всяка вечер на ханукията се пали по една допълнителна свещ. В тези дни еврейските семейства споделят празнична трапеза и разказват на децата историята на празника, предавайки им послания за надежда, устойчивост и силата на светлината дори в най-трудните времена.

