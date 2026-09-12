Радев: Гласът на разума се заглушава от гласа на омразата
Присъства на церемонията по запалване на свещите за Ханука
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Присъства на церемонията по запалване на свещите за Ханука
До момента десет души са загинали
Първата ханукална свещ ще бъде запалена в Софийската синагога
Президентът запали първата свещ от ритуалния свещник и произнесе реч
Президентът взе участие в традиционния ритуал за запалване на свещите
По време на тържествата, които продължават 8 дни се изпълняват специални песни
Любовта към отечеството не означава омраза към другия, заяви президентът в Централната софийска синагога
Ханука се отбелязва в чест на повторното освещаване на Йерусалимския храм през 1397 г. по еврейския календар...
София. Тази вечер започва еврейският празник на светлината - Ханука, който продължава осем дни до 24 декември. В Софийската синагога президентът Росен...
София. Премиерът Пламен Орешарски и външният министър Кристиан Вигенин, заедно с посланика на държавата Израел Шаул Камиса Раз, запалиха в понеделник...
София. Премиерът Пламен Орешарски и външният министър Кристиан Вигенин запалиха заедно с посланика на държавата Израел Шаул Камиса Раз седемте свещи н...
София. Поне седем различни вида еврейски сладкиши с етикет: Hand made by Arza Kamisa Raz, Wife of the Israeli Ambassador in Sofia (буквално: собствено...
Вашингтон. Днес за американците е голям ден - честват националния празник Ден на благодарността (Thanksgiving) и за първи път от 1888г. насам той съвп...
Започва Ханука, евреите почитат светлината