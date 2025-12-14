Навръх празник Ханука! Стрелба на емблематичен плаж в Сидни

Тежко нападение със стрелба на плажа Бонди в Сидни. За това съобщи австралийската полиция.
До момента десет души са загинали. Сред тях е и един от предполагаемите стрелци, предадоха Ройтерс и ДПА.
Двама души са задържани след сигнали за изстрели и ранени на емблематичния плаж Бонди в Сидни.
Полицейската операция е в ход и продължаваме да призоваваме хората да избягват района", съобщи полицията на щата Нов Южен Уелс в публикация в "Екс", без да дава повече подробности около инцидента.
Асоциацията на евреите в Австралия заяви, че стрелбата е била по време на събитие по повод отбелязването на празника Ханука.
Вестник "Сидни морнинг херълд" (Sydney Morning Herald) съобщи, че има неуточнен брой ранени, а телевизионните канали "Скай" (Sky) и Ей Би Си излъчиха кадри, на които се виждат хора, лежащи на земята.
"Ние сме наясно с активната ситуация по отношение на сигурността на плажа Бонди. Призоваваме хората в околността да следят информацията от полицията на Нов Южен Уелс", заяви говорител на австралийския министър-председател Антъни Албанезе.
⚡️ Terrorists opened fire on people during Hanukkah celebrations in Australia— NEXTA (@nexta_tv) December 14, 2025
A shooting occurred at Bondi Beach in Sydney. Witnesses reported hearing up to 50 shots, according to The Sydney Morning Herald.
Police have detained two suspects, and the operation is ongoing. One… pic.twitter.com/li5zDB6e85
