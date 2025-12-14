Крими

Навръх празник Ханука! Стрелба на емблематичен плаж в Сидни

До момента десет души са загинали

Навръх празник Ханука! Стрелба на емблематичен плаж в Сидни
14 дек 25 | 12:51
133
Фатме Мустафова

Тежко нападение със стрелба на плажа Бонди в Сидни. За това съобщи австралийската полиция.

До момента десет души са загинали. Сред тях е и един от предполагаемите стрелци, предадоха Ройтерс и ДПА.

Двама души са задържани след сигнали за изстрели и ранени на емблематичния плаж Бонди в Сидни.

Полицейската операция е в ход и продължаваме да призоваваме хората да избягват района", съобщи полицията на щата Нов Южен Уелс в публикация в "Екс", без да дава повече подробности около инцидента.

Асоциацията на евреите в Австралия заяви, че стрелбата е била по време на събитие по повод отбелязването на празника Ханука.

Вестник "Сидни морнинг херълд" (Sydney Morning Herald) съобщи, че има неуточнен брой ранени, а телевизионните канали "Скай" (Sky) и Ей Би Си излъчиха кадри, на които се виждат хора, лежащи на земята.

"Ние сме наясно с активната ситуация по отношение на сигурността на плажа Бонди. Призоваваме хората в околността да следят информацията от полицията на Нов Южен Уелс", заяви говорител на австралийския министър-председател Антъни Албанезе.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Фатме Мустафова

Още по тема Крими
Още от Крими
Коментирай