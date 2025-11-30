Черна вест след трагедията с падналото момче в София

Загина 5-годишното момченце, след падане от четвъртия етаж на жилищна сграда в София.

Майката е задържана за 24 часа до изясняване на случая, съобщава "Телеграф", позовавайки се на информация от МВР.

Припомняме, че трагедията се разигра в обедните часове на бул. "Сливница" на метри от пресечката с "Христо Ботев".

Случайни граждани са видели как нещо пада, а когато се приближили, видели, че е малко момченце. Незабавно позвънили на тел. 112.

На мястото пристигнала линейка, няколко патрулни екипа и бус на жандармерията. Медиците констатирали смъртта на детето.

Тепърва ще се разследва как се е стигнало до фаталния инцидент.

През април тази година при друг инцидент 6-годишно дете падна от шестия етаж на жилищен блок в Габрово. По първоначални данни то излязло на терасата на блока на улица „Видима“ и паднало. След това веднага беше откарано в болница „Д-р Тота Венкова“ в Габрово, с множество фрактури, но без опасност за живота.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com