Първи подробности за кошмара в Поповица. Ясно е кои са жертвите

Двойното убийство и самоубийство в пловдивското село Поповица е станало в събота, вероятно в ранните часове на деня. Бившият военен Петко Минков, над 80 годишен, е застрелял внука си, 23-годишният Петко Минков. След това е убил с изстрел и съпругата си Светла, предаде агенция БЛИЦ.

Тя е била на легло и той се грижил от дълги години за нея. После Минков-старши се е самоубил с изстрел в главата..

Няма яснота какво е предизвикало страшната трагедия. Няма оставено предсмъртно писмо.

По информация на БЛИЦ убийствата и самоубийството са извършени с незаконна пушка с къса цев. Младият Петко е внук на възрастното семейство от сина им, който преди четири години е починал след жестоко сбиване край жп гарата на селото.

Затова е бил осъден човек, излежал присъдата си. Майката на момчето живее в съседното село Селци. Доскоро Петко-младши е живял с нея, но преди месец се преместил при баба си и дядо си - на втория етаж на къщата. Именно там, в леглото, го е застигнала смъртта.

Пред БЛИЦ кметицата на Поповица Веска Мирчева потвърди трагичната новина, и каза че към 11 часа в събота е била извикана като поемно лице. Определя Минков страши като човек с добър авторитет сред съселяните си. Бил работлив и дълги години гледал животни, след като се пенсионирал. Цяла Поповица е в потрес.

"Скърбим за всички, но най-вече младото момче", коментира кметицата.

Трите тела са откарани в съдебна медицина - Пловдив. Погребенията ще са утре или вдругиден, в зависимост от това кога ще бъдат освободени телата.

До разкриването на страшната трагедия се е стигнало, след като лелята на момчето звъняла на родителите си, но никой не вдигнал телефона. Притеснена тя се обадила на свой познат от Поповица, който отишъл на място и с натъкнал на страшната гледка.

Пето Минков-младши е работил като охрана на новостроящ се мост по пътя, който свързва Садовско с Асеновградско.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com