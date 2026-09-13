Първи подробности за кошмара в Поповица. Ясно е кои са жертвите
Двойно убийство и самоубийство смразиха България
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Двойно убийство и самоубийство смразиха България
Не е ясна причината за кошмара с три жертви
Наложила се е намеса и на екип от пожарната
Янев получи и кошница с традиционни местни продукти
Кротко и умно дете, заявиха жителите на родната му Поповица
Пловдивско село Поповица се оказа под вода, след като проливните дъждове от последните дни успяха да наводнят улиците и къщите на хората. Главният път...
Пловдив. За час граждани блокираха пътя Поповица – Асеновград, на отбивката за Асеновград в знак на протест срещу лошото му състояние, предаде "Фокус"...