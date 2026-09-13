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Село Поповица под вода

Село Поповица под вода

Пловдивско село Поповица се оказа под вода, след като проливните дъждове от последните дни успяха да наводнят улиците и къщите на хората. Главният път...

28 септември | 12:45
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