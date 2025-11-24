Зловещо убийство. Бивш военен смрази наше село

Разследват двойно убийство и самоубийство в пловдивското село Поповица. Тежкото престъпление е извършено в петък вечерта, съобщи кметът Веска Мирчева, цитирана от Нова телевизия .

По данни от разследването бивш военен е застрелял съпругата и внука си, след което се е самоубил.

По непотвърдена информация става въпрос за 83-годишен бивш военен, който е разстрелял внука си и жена си, след което се е самоубил.

Все още не е ясно каква е причината за трагедията, завършила с три жертви. Убитото момче е на 22 години.

От полицията и прокуратурата засега не дават подробности. Очаква се такива да бъдат съобщени малко по-късно днес.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com