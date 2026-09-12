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Бивш военен гръмна лабрадор

Бивш военен гръмна лабрадор

Нагло убийство на домашно куче от породата лабрадор голдън ретрийвър във Варна взриви социалните мрежи. 45-годишен мъж застреля домашно куче със закон...

26 май | 16:30
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