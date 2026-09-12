Зловещо убийство. Бивш военен смрази наше село
Не е ясна причината за кошмара с три жертви
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Не е ясна причината за кошмара с три жертви
Осем души са ранени, дете е в кома
Пияният мъж насочи газов пистолет срещу ученици в Сливен
Нагло убийство на домашно куче от породата лабрадор голдън ретрийвър във Варна взриви социалните мрежи. 45-годишен мъж застреля домашно куче със закон...
Бившият военен Васил Георгиев представи във Военния клуб в Благоевград поредната си книга - „Офицерска изповед". Тя излезе от печат в навечерието на 6...
Пловдив. Освободиха под парична гаранция от 2 хил. лева бившия военен, който е съхранявал незаконно боен арсенал в къща в село Брестник, съобщи прокур...