Исперих потъна в траур. Три дни скръб за двете убити момичета
Общината отменя всички празнични, културни и спортни прояви, а знамената ще бъдат спуснати наполовина
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Общината отменя всички празнични, културни и спортни прояви, а знамената ще бъдат спуснати наполовина
Прокуратурата проверява финансови и семейни проблеми, както и данни за домашно насилие.
Двойно убийство и самоубийство смразиха България
Не е ясна причината за кошмара с три жертви
В дъното са секс и пари
Ще бъда безкомпромисен, увери главният прокурор
Прокуратурата и полицията се задействаха
Обувки с кръв, банкова карта и телефон на жертвите
Преди година е бил пуснат срещу подписка
Отказан заем отприщил гнева на убиеца
Случаят е отпреди година, мъжът е с висяща присъда
Син уби с тесла майка си и баща си
Мъжът извършил двойното убийство в предградие на Париж на снощи вече е идентифициран, информират медиите във Франция. По непотвърдена информация това...
Двойно убийство, за което "Ислямска държава" по-късно по отговорност, бе извършено в предградие на Париж късно в понеделник вечер. Мъж уби полицейски...
Полицаят ги съдел за домашно насилие, а те него - за закана за убийство Пловдивският полицай Венцислав Караджов и убитите му родители водели семейни...
Труповете на двама възрастни потресоха жителите на Тутракан. 83-годишният К.К. и В.К. на 82 г. са открити тази сутрин в дома им. По тях има следи от п...
Ботевград настръхна след убийство на братя роми. Мъжете бяха разстреляни в центъра на града. Хората в ромската махала разказаха, че от 40 дни се говор...
Предстои внасянето в съда на делото за двойното убийство в Джебел. Вече е приключило разследването, готов е и обвинителния акт, който ще бъде внесен...
8-годишният му син се отървал на косъм от смъртта Психично болен мъж уби по особено жесток начин майка си и баща си, а 8-годишният му син се отърва к...
Базел. Двойно убийство потресе жителите на швейцарския град Базел, където тази вечер Лудогорец ще играе. Две жени са били убити вчера следобед. Телат...