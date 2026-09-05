Исперих потъна в траур. Три дни скръб за двете убити момичета

Исперих потъва в тридневен траур след трагедията, отнела живота на две момичета. От 6 до 8 септември включително на територията на общината ще бъдат отменени всички културни, развлекателни и спортни прояви, съобщиха от местната администрация. Националният флаг, знамето на Европейския съюз и знамето на общината ще бъдат спуснати наполовина. Решението идва след разследването за двойното убийство на двете сестри и последвалото самоубийство на техния 42-годишен баща.

Отменят честването на Съединението

Заради траура няма да се проведе и планираното за 6 септември тържествено честване на 141 години от Съединението на България пред паметника на хан Аспарух. На мястото ще бъдат поднесени единствено венци и цветя в знак на почит.

От общината препоръчват и на местните търговски и културни обекти да съобразят дейността си с траурните дни. Планираните публични прояви също трябва да бъдат отменени или отложени.

Единни в скръбта

„В този тежък момент нека бъдем единни в скръбта и съпричастността си“, посочват от Община Исперих. От администрацията изразиха дълбоки съболезнования към близките на загиналите и към всички, които скърбят за тях.

Трагедията потресе града в петък вечерта, когато в семейния дом бяха открити телата на две момичета - малолетно и непълнолетно, както и на техния баща.

Разследването сочи двойно убийство и самоубийство

Окръжната прокуратура в Разград продължава разследването. Според събраните до момента данни водещата версия е, че 42-годишният мъж е убил двете си дъщери, след което се е самоубил.

Към този момент разследващите не разполагат с данни за участие на друго лице в престъплението.

Бащата е страдал от депресивно разстройство

Настоящият министър на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че бащата е страдал от депресивно разстройство. Предстои да бъде изяснено какво точно е довело до трагедията и дали преди нея е имало сигнали или обстоятелства, които са можели да покажат, че семейството е в риск.