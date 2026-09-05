Васил Божков влезе в болница. Проблем с изследванията

Васил Божков е приет в кардиологичното отделение на болница Софиямед, съобщава ПИК. Според информацията през последните седмици бизнесменът не се чувствал добре и си направил изследвания, чиито резултати не били особено добри. Това наложило бързото му постъпване в лечебното заведение. Към момента няма официално съобщение от болницата или от самия Божков за точната диагноза и състоянието му.

Изследванията показали проблем

По информация на ПИК именно резултатите от направените изследвания са довели до решението Божков да бъде приет в кардиологията. Медията не посочва конкретно сърдечно заболяване, нито какви процедури или лечение са назначени.

Софиямед разполага с отлични кардиологични специалисти и звена за диагностика и лечение на сърдечносъдови заболявания.

Около състоянието на Божков имаше въпроси още при завръщането му от Дубай през 2023 г. Тогава той беше задържан, а впоследствие срещу него продължиха съдебни производства.

През декември 2024 г. здравословен проблем отново стигна до съдебната зала. Божков поиска разрешение да пътува до Франция за лечение заради риск да загуби зрението на едното око. Софийският градски съд отказа искането, като представените тогава медицински документи сочеха, че той вече е бил опериран и лекуван в България и е изписан в добро общо състояние.

Сега проблемът е кардиологичен

Настоящата информация е за различен здравословен проблем - според ПИК Божков е настанен именно в кардиологично отделение. Няма публични данни колко време ще остане в болницата и дали състоянието му ще повлияе върху предстоящите съдебни заседания.

Божков е подсъдим по дела, свързани с хазартния му бизнес. По едно от тях прокуратурата го предаде на съд във връзка с твърдения за непълно събиране на дължими такси по Закона за хазарта.