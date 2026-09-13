Васил Божков влезе в болница. Проблем с изследванията
Бизнесменът е настанен в Софиямед, а преди две години поиска разрешение от съда да се лекува във Франция заради друг здравословен проблем
Следете всички новини, анализи и коментари за Приемане. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Бизнесменът е настанен в Софиямед, а преди две години поиска разрешение от съда да се лекува във Франция заради друг здравословен проблем
Премиерът обяви, че операцията в Драгалевци е само началото и обеща ускоряване на правосъдната реформа
Депутатите дадоха зелена светлина за временните правила за разходите на държавата
Финалният кръг разговори на "Дондуков 2" е утре
Средствата за болнична помощ растат почти 12%, докато извънболничният сектор остава под напрежение
Гърция няма да се съгласи да отпадне принципът на единодушие за присъединяване към ЕС
Измененията бяха включени тази сутрин в програмата на парламента
Това се случва само месеци преди очакваното официално преминаване към единната европейска валута
Ще предложа на Върховната рада законопроект, който ще бъде отговорът, каза още той
Правителството и регулаторите вече работят паралелно по различни направления
Има секция „Какво означава влизането в еврозоната за мен и ползваните от мен продукти?“
Законът дефинира дейността на "купувачите на кредити" и фирмите "обслужващи кредити"
Това е повод за гордост на българското общество, категоричен е Жилязков
Говорят Росен Карадимов и Мария Филипова
Говори Димитър Радев
Висока инфлация има в цял свят, изтъкна ток
Появата им предизвика спор в залата
Теменужка Петкова и Асен Василев влязоха в тежък спор
Очакваните резултати, които се планира да се постигнат през 2025 г. в рамките на заложените в бюджета средства
Тя даде пример с Гърция, която по думите й е изживяла „ценови шок“ с приемането на общата европейска валута