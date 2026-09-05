Кресненското дефиле блокира. 15 километра се минават за два часа

Изключително натоварен остава трафикът по основните пътища в страната, като Кресненското дефиле отново се превърна в една от най-тежките точки по маршрута към Гърция. Задръствания има още в района на Благоевград, по кратката отсечка между края на АМ Струма и пътен възел Симитли, както и по цялото дефиле.

Преминаването на двукилометровото трасе до Симитли в момента може да отнеме около 20 минути вместо обичайните до пет. В самото дефиле забавянето е още по-сериозно.

Два часа за 15 километра

Вчера преминаването на около 15-километровия участък през Кресненското дефиле е отнемало на част от пътуващите близо два часа. Очакванията са и днес движението да остане много тежко заради засиления поток към Гърция.

„Пълен абсурд! Докато няма магистрала, така е. Още от София трафикът е ужасен, магистралите са ни малки, тесни. Ще чакаме два-три часа“, коментира един от шофьорите.

Други пътуващи посочват като проблем и светофарното регулиране в района. „Опашката започва още от магистралата. Ако има регулировчик на светофара, само така ще се оправи“, заяви водач.

Пътна полиция препоръчва обходен маршрут

От Пътна полиция съветват хората, които пътуват към Гърция през следващите дни, да обмислят алтернативния маршрут през Банско и Гоце Делчев и след това през граничния пункт Илинден-Ексохи.

По този път движението в момента е значително по-спокойно и времето за чакане е по-кратко. Основният поток през Кресненското дефиле обаче остава тежък, а най-сериозните забавяния са между края на магистралата при Благоевград, Симитли и тесния участък на Е79 през дефилето.