Кошмарите започнаха. Тапи, пожар и катастрофа по пътищата
Голямото прибиране в края на празниците е в ход
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Голямото прибиране в края на празниците е в ход
Трафикът към Гърция е изключително тежък, а Пътна полиция съветва шофьорите да използват маршрута през Банско и Гоце Делчев
Натоварването на границата с Турция продължава, докато три фериботни връзки по Дунав са временно спрени
Пътната полиция следи ситуацията на място
Сериозно затруднение на движението
Затварят платното за София за три месеца
Катастрофа с няколко автомобила блокира трафика
АПИ съобщиха, че ремонтът в платното за София на 7-километров участък от АМ "Хемус" между 23-и и 30-и км продължава
Сериозно пострадал е водачът на кола, блъснала се с камион
Няма информация за пострадали, но колите са с доста материални щети
Няма данни за жертви и пострадали
Ремонти се извършват и в районите на Пазарджик и Сливен
Това предизвиква натоварване на вътрешните улици в Кресна
Опашките от автомобили са били над 5 км.
Голямото изнасяне за празниците предизвика километрични задръствания
Всички основни булеварди в града са блокирани
Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе
Колоните с автомобили започват почти от Бургас
Заради верижна катастрофа преди Карнобат
Най-критичните места на пътя отново са кръговото кръстовище, което свързва АМ "Струма" с главен път Е-79