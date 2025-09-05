Почна се! Ад на изхода на София

За голяма тапа и интензивен трафик на изхода на София към АМ "Тракия", в посока Бургас, алармират потребители във Фейсбук

Движението не е напълно спряло, но колоната от автомобили се движи много бавно. Задръстването започва доста преди самия изход на града. Има и засилено полицейско присъствие.

Причина за тапата е лека катастрофа с материални щети, при която, за щастие, няма пострадали. Инцидентът е станал преди отбивката за Нови хан.

По данни на СДВР задръстването е около 4–5 километра. На магистрала „Хемус“ тапата започваше още на излизане от София, но ситуацията малко по малко се нормализира. А на международен път Е-79 в района на Кресненското дефиле в късния следобед колоната от автомобили стана дълга повече от 9 километра.

Както съобщиха от АПИ преди дни, в последния работен ден – 5 септември, движението на тежкотоварните камиони ще бъде спряно между 17 ч. и 20 часа.



Припомняме, че заради трите почивни дни около Деня на Съединението – 6 септември, в пиковите часове, временно ще се ограничава движението на камионите над 12 т по автомагистралите "Струма", "Тракия" - по цялата им дължина и в двете посоки, и на АМ "Хемус" двупосочно в участъка от София до кръговото кръстовище с път I-4 Брестница - Ловеч.

Отсечката на АМ "Хемус" е на територията на областите София и Ловеч, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".



Целта е да се улесни пътуването на леките автомобили, да се увеличи пропускателната способност, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни произшествия, когато много хора тръгват на път.



По "Тракия" спират камионите над 12 т между София и Стара Загора.

Въвеждането на временната организация на движението е необходимо поради засиления трафик през празничните дни, когато и предпоставките за инциденти са по-големи поради неправилни изпреварвания и образуването на колони от тежкотоварни автомобили.

