Компенсации за скъпите горива: Ето кой и колко получава

Правителството предприема спешна мярка срещу високите цени на горивата, като хората ще бъдат подпомогнати финансово, това заяви служебният премиер Андрей Гюров пред журналисти.

Той обясни и начинът и критериите, по които ще бъде осъществена тази помощ.

"Ние сме определили критерии, които са подоходни. Тези, които са до два пъти линията на бедност, с притежание на кола или лизинг, платили са си данъците и глобите, ще получат директно по сметката си 20 евро в месеците, в които ние виждаме високо ниво на цените", обясни Гюров и допълни: "Мерките са насочени директно към българските граждани. Ще постъпят по техните сметки, без да има нужда да подават заявления, да получават ваучери или да се използват такива неща за предизборни кампании".

По думите му тази мярка ще компенсира увеличението, което се наблюдава през изминалите седмици, и ще продължи дотогава, докато цените останат на високи нива и докато хората усещат натиск заради конфликта в Близкия изток.

„В момента виждаме увеличение, което отива в диапазона между 15 и 20% от нивата в предишните седмици, преди конфликта. Така че ще активираме мярката в най-скоро време, в рамките на месеца”, обясни още министър-председателят Андрей Гюров.

