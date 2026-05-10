Колоездач от Джиро д'Италия е в "Пирогов" след тежкото падане край Мерданя

Пострадал участник от колоездачната обиколка „Джиро д'Италия“ е настанен за лечение и наблюдение в университетската спешна болница УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, съобщиха от лечебното заведение.

32-годишният колоездач е бил транспортиран късно снощи към София, след като е пострадал при масовото падане по време на етапа край село Мерданя. След пристигането си в столицата състезателят е преминал обстойни прегледи и изследвания, а от болницата уточняват, че към момента той е в стабилно състояние.

По-рано вчера общо седем колоездачи от Джиро д'Италия бяха приети в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ след тежкия инцидент на трасето. Именно там е установено, че един от състезателите е със счупване на таза, заради което се е наложило спешното му транспортиране към "Пирогов" в София.

