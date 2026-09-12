Колоездач от Джиро д'Италия е в "Пирогов" след тежкото падане край Мерданя
32-годишният състезател е със счупен таз, а състоянието му остава стабилно
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32-годишният състезател е със счупен таз, а състоянието му остава стабилно
Женат е задържана за 72 часа
Откраднал пари от нея
По първоначална информация катастрофата е между два български ТИР-а, пострадал е 57-годишен пътник от единия автомобил
Няколко дни след като Кубрат Пулев се завърна на ринга с победа над Джордж Ариас в Карлсруе, медицинските прегледи показаха, че счупване в дясната рък...
Влак блъсна мъж от Ветрен, като той е получил само фрактура на десния крак, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР - Стара Загора. Няма опасност за живо...
Благоевград. Дете е с фрактура на черепа след инцидент с велосипед. Той е станал снощи и 11-годишният веднага е транспортиран до болницата, съобщават...
Хасково. 12-годишно момче се качи на мотопед, с което предизвика пътен инцидент в Хасково. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР. Вчера, 26 авг...
Варна. 25-годишен германски турист е открит с черепно-мозъчна травма и в безпомощно състояние на първа линия в курорта Златни пясъци,съобщиха от пре...
София. Най-старото тв предаване за рок и метъл музика в България - "Фрактура", навършва 15 години в ефира. По този повод неговият автор и продуцент Ва...