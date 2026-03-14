Тръмп с ключова новина за Иран и военната операция

След две седмици след началото на военната операция на САЩ и Израел срещу Ислямската република

Тръмп с ключова новина за Иран и военната операция
Снимка: Йерусалим пост
14 мар 26 | 8:00
1689
Фатме Мустафова

Ще има ли сделка между САЩ и Иран?

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран е напълно победен и иска споразумение, предаде Франс прес.

Американският лидер каза това вчера, две седмици след началото на военната операция на САЩ и Израел срещу Ислямската република.

"Медиите, които разпространяват неверни информации, не искат да съобщават за отличните резултати, постигнати от американската армия срещу Иран, който е напълно победен и иска да сключи споразумение, но не споразумение, което аз бих приел", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

Автор Фатме Мустафова

2 Коментара
Бай Васил
преди 25 минути

За каква победа ми говори този идиот?! Целият свят страда от неговото безумие и нарцизъм!

Анти
преди 20 минути

Доналд ТЪП !

