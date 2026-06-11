Защо крал Чарлз има два рождени дни?

Да бъдеш британски монарх има своите предимства, а едно от тях е възможността да празнуваш рождения си ден два пъти годишно. Именно такава е традицията за крал Чарлз III, който освен на истинската си рождена дата през ноември, има и втори, официален рожден ден, отбелязван с пищна военна церемония през юни.

Тази година тържествата ще се проведат на 13 юни в центъра на Лондон по време на знаменития парад „Trooping the Colour“ – една от най-старите и зрелищни кралски традиции във Великобритания.

Истинският рожден ден на крал Чарлз е на 14 ноември, но официалните чествания се организират през лятото по съвсем практична причина – по-доброто време. Традицията датира още от времето на крал Чарлз II през XVII век, а от 1748 г. военният парад официално се превръща в част от празнуването на рождения ден на британския монарх.

Името „Trooping the Colour“ идва от бойните знамена на британските полкове, известни като „цветове“. В миналото те са служели като ориентир за войниците на бойното поле и редовно са били показвани пред строя, за да могат всички да ги разпознават.

Днес церемонията е впечатляващ спектакъл. В нея участват над 1400 войници, 200 коня и 400 военни музиканти, които демонстрират прецизност, дисциплина и британски военни традиции.

По традиция членовете на кралското семейство се включват в парада на коне или в церемониални карети. След края му крал Чарлз и останалите кралски особи излизат на прочутия балкон на Бъкингамския дворец, откъдето наблюдават въздушното шоу на Кралските военновъздушни сили и легендарната пилотажна група Red Arrows.

Сред най-очакваните участници са и децата на принц Уилям и принцеса Кейт – принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи. Именно Луи се превърна в интернет сензация през 2022 г., когато запуши ушите си и започна да прави забавни физиономии по време на прелитането на самолетите.

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