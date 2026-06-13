Всичко за Принцеса Шарлот

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Кръстиха принцеса Шарлот

Кръстиха принцеса Шарлот

Кръщенето на принцеса Шарлот - второто дете на принц Уилям и съпругата му Кейт, се състоя в църквата "Света Мария Магдалена" в Сандрингам, Източна Анг...

06 юли | 6:55
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