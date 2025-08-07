Шарлот или Лилибет? Коя ще носи тиарата на Даяна

Вместо украшение от кралския трезор, принцеса Даяна избра да носи тиарата на собственото си семейство за сватбата й с Чарлз, което шокира нацията.

След смъртта на Даяна през 1997 г. тиарата рядко е виждана публично и до днес стриктно се съхранява. Любопитно е, че нито принцеса Кейт, нито Меган Маркъл са носили украшението, въпреки че често отдават почит на Даяна чрез избора си на облекло.

Но твърде вероятно е следващото поколение жени в кралското семейство да върне емблематичната тиара в светлината на прожекторите - принцеса Шарлот, дъщеря на принца и принцесата на Уелс и Лилибет, дъщеря на принц Хари и Меган Маркъл.

Това мнение споделя и английски експерт по бижута пред Daily Express. Според него по-вероятно е принцеса Шарлот да бъде видяна със спиращата дъха корона, тъй като е „ключова фигура и пряк наследник на кралското семейство“, пише Ladyzone.

„Въпреки че принцеса Лилибет споделя същия произход, връзката ѝ с кралската институция е по-далечна. Освен това тя расте извън традиционните кралски кръгове и е по-слабо запозната с кралските обичаи“, категоричен е експертът.

Последната известна публична поява на тиарата е през 2018 г., когато е носена от племенницата на Даяна, лейди Сара Маккоркодейл, в деня на сватбата ѝ.

Бижуто е принадлежало на бащата на принцеса Даяна, Джон Спенсър, 8-ми граф Спенсър. Oт своя страна той го наследява от майка си, графиня Синтия Спенсър, която го получава като подарък през 1919 г. - и оттогава се предава на всяко поколение като ценна аристократична семейна реликва

Даяна е била силно привързана към украшението и го е носила многократно през целия си живот.

Тиарата се отличава със сложна изработка - инкрустирана е с диаманти във формата на цветя, звезди и сложни детайли. Подобно на много исторически аристократични тиари, тя е сглобена от по-стари бижута, което допринася за нейната уникалност и чар.

И макар да няма официална цена, бижутерите оценяват тиарата на Спенсър на около 400 000 паунда.

