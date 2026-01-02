Хари и Меган проговориха за бъдещето на децата си

Меган Маркъл и принц Хари дадоха сериозна подсказка за бъдещето на децата си – принц Арчи и принцеса Лилибет. Двойката спомена своя син, на 6 години, и дъщеря си, на 4 години, в доклад за резултатите от дейността им миналия месец, пише Page Six.

„След пет прекрасни години, фондация Archewell се превръща в Archewell Philanthropies“, написаха те в изявление от декември 2025 г. „Тази благотворителна организация позволява на двойката и децата им да разширят своите глобални филантропски инициативи като семейство“.

Включването на децата на Маркъл и Хари, което подсказва, че те ще последват стъпките на родителите си, остави един от приятелите на херцога на Съсекс „истински объркан“, според английското издание Daily Mail, предава "Вести".

„Хари и Меган винаги са били убедени, че децата им ще могат да се реализират сами в живота, без натиска на очаквания или титли. Не мога да повярвам, че Хари стои зад това“, казал източникът. Според него решението за кариерата „вероятно е под влияние на Меган“.

Представителите на Маркъл и Хари не са отговорили веднага на запитването на Page Six за коментар.

В същия ден, в който изявлението беше публикувано, Маркъл сподели семейна снимка в Instagram със заглавие „Весели празници! От нашето семейство за вашето“. Снимката на открито предостави рядка възможност да се видят Арчи и Лилибет, които също се появиха във видеообзор за 2025 г.

Бившата актриса Меган рестартира своя Instagram акаунт на Нова година, като Арчи и Лилибет се появяват все по-често през последните месеци. Page Six съобщи през ноември, че Хари „не обича“ публичните прояви на съпругата си в социалните мрежи.

Бившият военен пилот е „много наясно“ с това, че Маркъл „парадира около тяхното семейство“. Интересно е, че Арчи и Лилибет не участваха в шоуто на Маркъл „With Love, Meghan“, както техният баща, но често бяха споменавани в разговори.

Маркъл и Хари напуснаха Обединеното кралство, като официално се отказаха от кралските си роли през 2021 г., за да започнат живот в Монтесито, Калифорния. Двойката е предприела няколко бизнес начинания оттогава, сътрудничейки си с Netflix, Spotify и други през годините – с различни резултати.

През последната година двойката „намали персонала си с поне 80–85%“, разкри наскоро източник пред нас. Чува се, че цялата им марка е в опасност, като само миналия месец двойката загуби своя 11-и публичен говорител и ръководителя на благотворителната организация Archewell.



