Тайната падна! Ето коя е Кралицата в "Като две капки вода"

"Като две капки вода" се завърна! Сезона-Слънце е повлиян от френския класицизъм и управлението на Луи XIV - Краля-Слънце. В него ще видим изненадващи участници, невиждани досега имитации, впечатляващи трансформации, сериозна конкуренция и силни емоции.

Отличното настроение и класическото забавление е поверено на дуото водещи с фатален чар Димитър Рачков и Герасим Георгиев – Геро. Двамата ще застанат рамо до рамо с тайнствените участници, които ще се изправят срещу новите предизвикателства на Бутона на късмета.

След 13 години, в които вокален педагог на „Капките“ бе великият професор Етиен Леви този сезон той реши да даде път на младите. Новият член на екипа е великолепната Михаела Маринова, която е един от най-добрите вокални педагози в България и има собствена школа. Тя поставя старт на шоуто с изпълнението на любимата песен „Voulez Vous“ на шведската популярна група ABBA.

„За мен Етиен е светило и ще дам всичко от себе си, за да помогна на всички участници. Ще обменя опита си с тях за това, през което и аз също съм преминала. Успех и на добър час на всички!“, каза Михаела Маринова.

По традиция, освен от зрителите, имитациите ще бъдат оценявани и от взискателното жури в състав: очарователната Хилда Казасян, строгият Димитър Ковачев - Фънки и колоритният Веселин Маринов. Стана ясно и коя е Кралицата, която се присъединява към тях.

„Новият член на журито на Сезона – Слънце е Нейно Превъзходителство Азис!“, обявиха водещите на шоуто.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com