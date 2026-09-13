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Битката за бъдещето на киното - така определиха кинофестивала тази година
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Битката за бъдещето на киното - така определиха кинофестивала тази година
Сезона-Слънце е повлиян от френския класицизъм и управлението на Луи XIV - Краля-Слънце
Ето кой влиза в журито тази година
Над 60 премиерни филма ще бъдат представени на фестивала тази есен
Новият сезон започва на есен
Петима авторитетни кинотворци от Европа ще оценяват тази година качествата на филмите от конкурсната програма на фестивала за ново европейски кино „Зл...
Каква е причината?
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21-вото издание получи над 1500 номинации от 36 държави в над 100 категории
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Актьорът ще представи двата най-нови филма, в които играе
Шоуто стартира на 19 февруари
Певецът ще бъде в компанията на Фънки, Хилда Казасян и Веселин Маринов
Шоуто се завръща през февруари
Какво се случи всъщност
Вече е подписал договор