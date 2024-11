Галина Паунчева, изпълнителен директор на d:istinkt, е жури на Stevie Awards за жените в бизнеса

Галина Паунчева, изпълнителен директор на d:istinkt, бе поканена да се присъедини към международното жури от експерти на престижните награди Stevie Awards for Women in Business. Тя е част от съдийския панел, който присъжда отличия в областта на комуникациите и маркетинга и се състои от лидери, предприемачи, новатори и комуникационни експерти от целия свят.

21-вото издание на Stevie Awards за жените в бизнеса получи над 1500 номинации от 36 държави в над 100 категории, включително Ръководител на годината, Предприемач на годината, Стартъп на годината, Жени, помагащи на жени и Работно място на годината, ръководено от жени. Победителите ще бъдат обявени на тържествена церемония в Ню Йорк на 8 ноември 2024 г., която ще се предава на живо.

Stevie Awards за жените в бизнеса отличават изключителните постижения на жени лидери, предприемачи и служители, както и компании, управлявани от дами по целия свят. Световната програма за най-добри бизнес награди, специално предназначена за жени, е създадена от организаторите на International Business Awards и American Business Awards, наред с други бизнес награди.

Галина Паунчева има повече от 19 години опит в сферата на комуникациите, бизнес планирането и развитието. Присъединява се към d:istinkt през 2023 г. и под нейно ръководство агенцията печели редица нови клиенти за годишно обслужване и на проектен принцип. Тя разширява екипа на d:istinkt до 20 професионалисти с дългогодишен опит. Те притежават висока експертиза в различни сфери - от връзки с обществеността, медийно планиране, връзки с медиите и лидери на мнение, кризисни комуникации до планиране и организиране на събития, дигитален маркетинг, инфлуенсър маркетинг, криейтив, дизайн и визуално изкуство.

Освен изпълнителен директор на d:istinkt, Галина Паунчева е и член е на борда на директорите на компанията, както и член на PROI Worldwide - най-голямата глобална мрежа на независими комуникационни агенции, обслужващи клиенти по целия свят. Автор е на книгата "How to Launch a Successful Brand: A Step-by-Step Guide for Building a Powerful Brand".

