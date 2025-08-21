Окончателно! 15% мито за европейския износ за САЩ, но...

Европейският съюз и САЩ излязоха със съвместно изявление, с което се създава рамка за справедлива, балансирана и взаимноизгодна трансатлантическа търговия и инвестиции. То потвърждава и се основава на политическото споразумение, постигнато от председателката на Европейската комисия Урсула Фон дер Лайен и президента на САЩ Доналд Тръмп на 27 юли.

В изявлението се определя ангажиментът на двете страни да работят за възстановяване на стабилността и предвидимостта в търговията и инвестициите между ЕС и САЩ в полза на предприятията и гражданите. Това е първата стъпка в процес, който ще увеличи търговията и ще подобри достъпа до пазара в допълнителни сектори.

В изявлението подробно се определя новият тарифен режим на САЩ по отношение на ЕС с ясна максимална, всеобхватна ставка от 15% за по-голямата част от износа на ЕС, включително в стратегически сектори като тези за автомобилите и автомобилните части, фармацевтичните продукти, полупроводниците и дървения материал. Секторите, за които вече се прилага тарифата за най-облагодетелствана нация в размер на 15 % или повече, няма да подлежат на допълнителни мита.

Търговското споразумение между ЕС и САЩ не включва виното и спиртните напитки "засега",

посочи междувременно еврокомисарят по търговията Марош Шефчович, цитиран от Ройтерс.

Вратата не е затворена за по-нататъшно намаляване на митата за този и други сектори, които не са включени в настоящата сделка, допълни той, след като днес Брюксел и Вашингтон разпространиха съвместно изявление.

"Това не го включихме, но мога да ви кажа, че от страна на Европейския съюз има ясен ангажимент да го поставим на масата (за преговори)", каза Шефчович.

По отношение на автомобилния сектор предложението на ЕС ще означава намаляване на американските мита за внос на автомобили до 15%, което да влезе в сила с обратно действие от 1 август, допълни той.

