Вашингтон обещава митнически облекчения, но държи съюзниците си в шах

Съюзниците на Америка в Азия и Европа все още чакат отмяна или поне намаляване на митата върху ключови стоки като автомобили, стомана и алуминий.

Администрацията на Доналд Тръмп обеща това в замяна на многомилиардни инвестиции и увеличен внос на американски продукти, но до момента бариерите остават. Причината е, че Белият дом ги оправдава с „национална сигурност“ и ги запазва по силата на Закона за разширяване на търговията от 1962 г., пише „Уолстрийт джърнъл“.

Азия под напрежение. Кой контролира парите?

Япония и Южна Корея твърдят, че са договорили по-ниски мита върху автомобилите – от 25 на 15 процента. Но реалността е друга – ставките остават високи. Само „Toyota“ изчислява загуби от 9,5 милиарда долара заради американските тарифи.

Напрежението ескалира и заради инвестиционен фонд на стойност 350 милиарда долара, договорен с Южна Корея. Доналд Тръмп обяви, че той ще бъде „притежаван и контролиран от Съединените щати“ и проектите ще се избират лично от него. Сеул реагира остро: „Фондът не е структура, в която САЩ взимат еднолични решения“, подчерта Ким Йон-бом, високопоставен съветник на южнокорейския президент.

Европа иска писмени гаранции

И в Европейския съюз нараства недоволството. Брюксел очаква по-добри условия за износа на стомана и по-ниски мита за автомобилите, но настоява и за писмено изявление от Вашингтон. „Съединените щати поеха политически ангажименти към нас и очакваме те да бъдат изпълнени“, заяви говорител на Европейската комисия. Засега обаче няма никакви гаранции, само обещания.

Несигурност вместо търговска стабилност

Експертите виждат в политиката на Тръмп повече хаос, отколкото яснота. Вторият му мандат се характеризира с неформални договорки, основани на устни ангажименти, а не на юридически документи. Това поражда забавяния и разминавания между страните. „Резултатът е, че внасяме несигурност, вместо да я премахнем – това е цената, която се плаща при търговията с Вашингтон в наши дни“, коментира проф. Саймън Ивънет от бизнес училището IMD.

