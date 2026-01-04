Белия дом пусна уникално ВИДЕО! Ето как водят Мадуро в затвора

След ареста му по време на военна операция на Съединените щати венецуелският президент Николас Мадуро е бил отведен в затвор в Ню Йорк, съобщи Уолстрийт Джърнъл.

Белият дом разпространи видеозапис в социалната мрежа Екс, на който се вижда как Мадуро, окован с белезници и ескортиран от служители на Агенцията за борба с наркотиците (DEA), преминава по коридор в сграда на федералните власти. В официалния акаунт Rapid Response на Белия дом кадрите бяха публикувани с коментара „Perp walked“ – термин, използван в САЩ за публичното извеждане на заподозрян след арест.

Според информация на американските медии за времето на предварителното си задържане Мадуро ще бъде настанен в Метрополитън детеншън сентър – федерален затвор в квартал Бруклин в Ню Йорк.

В 12-секундния видеоклип Мадуро е облечен с черно горнище с качулка, черни панталони и черни чехли и чорапи, докато върви, придружаван от двама агенти на DEA. По време на извеждането се чува да казва: „Лека нощ! Честита Нова година“.

