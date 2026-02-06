Тръмп влиза в битка с цените на лекарствата

Администрацията на президента Доналд Тръмп стартира уебсайта TrumpRx, който според Белия дом ще помогне на американците да купуват лекарства с рецепта на по-ниски цени във време, когато разходите за здравеопазване и живот остават сред най-сериозните обществени тревоги. Новината беше съобщена от Асошиейтед прес и представена като част от по-широката стратегия на Тръмп срещу високите цени.

„Ще спестите цяло състояние“, заяви Тръмп по време на официалното представяне на сайта. Президентът определи платформата като важен инструмент не само за пациентите, но и за цялата здравна система в САЩ.

TrumpRx е правителствено управляван сайт, но не представлява директна платформа за покупка на лекарства. Той функционира като посредник, който насочва потребителите към страниците на фармацевтичните производители за директни покупки и предлага купони за използване в аптеките. При старта си сайтът включва над 40 медикамента, сред които и препарати за отслабване.

Инициативата е част от усилията на администрацията на Тръмп да демонстрира активни действия срещу високите цени, които се очертават като политическа слабост преди междинните избори през ноември. Според Асошиейтед прес притесненията на американците за разходите за жилища, храна и комунални услуги остават високи и влияят пряко върху обществените нагласи.

Тръмп заяви, че по-ниските цени са резултат от директния му натиск върху фармацевтичните компании, като е настоявал те да продават лекарствата си в САЩ на същите цени, каквито прилагат в други държави. Той допълни, че това ще доведе до повишение на цените извън страната. „Омръзна ни да субсидираме света“, заяви президентът в Белия дом.

Президентът за първи път загатна за TrumpRx през септември, а през декември обеща „огромни отстъпки за всички потребители“. Асошиейтед прес обаче отбелязва, че много детайли около договорките с фармацевтичните компании остават неясни, а крайните цени за пациентите в САЩ зависят от множество фактори, включително здравното осигуряване.

