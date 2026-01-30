„Мелания“ излезе на светло във Вашингтон

Биографичният документален филм за първата дама на САЩ Мелания Тръмп, озаглавен „Мелания“, беше показан във Вашингтон в Центъра за сценични изкуства „Кенеди“. Според Асошиейтед прес това е официалната премиера на лентата, докато Франс прес я определя като предпремиера преди излизането й по кината. Филмът тръгва в световен мащаб в петък, припомнят Асошиейтед прес и Ройтерс.

Премиера с политически и светски заряд

На прожекцията присъстваха членове на семейство Тръмп, представители на администрацията и редица ВИП гости. Сред тях беше и Доналд Тръмп, който по-късно заяви, че е гледал почти двучасовия филм още през уикенда на частна прожекция в Белия дом и го определи като „наистина страхотен“, добавяйки, че той „връща блясък, който вече почти не се вижда“.

Личният разказ на първата дама

Преди прожекцията Мелания Тръмп заяви, че целта на филма е да покаже живота й зад кулисите и прехода от ролята на частен гражданин обратно към Белия дом. По думите й зрителите ще видят как съчетава бизнес ангажименти, благотворителни инициативи, грижи за семейството и изграждане на екипа си като първа дама. Тя определи продукцията като „красива, емоционална, стилна и кинематографична“.

Скъпа продукция и стрийминг стратегия

Документалният филм е продукция на Amazon MGM Studios и според наличната информация е струвал около 40 млн. долара. След прожекциите в приблизително 1600 киносалона по света, включително около 1500 в САЩ, той ще бъде излъчван ексклузивно в стрийминг платформата Amazon Prime Video.

Режисьорът и очакванията

Режисьорът Брет Ратнър подчерта, че няма да измерва успеха на филма чрез боксофис резултатите, тъй като документалните продукции рядко са касови хитове. Това е първият му проект след обвиненията в сексуални посегателства срещу него в началото на движението #АзСъщо, като снимките са започнали през декември 2024 г.

Образ, политика и обществено възприятие

Филмът идва след излизането на мемоарите на Мелания Тръмп през 2024 г. и на фона на противоречивия й публичен образ. Според проучване на Си Ен Ен от януари 2025 г. около 4 от 10 американци нямат мнение или не са чували за нея, докато приблизително равни дялове я оценяват положително и отрицателно. Сред републиканците обаче подкрепата е значително по-висока.

Историкът Катрин Сибли от Университета „Сейнт Джоузеф“ във Филаделфия коментира, че документалният филм изглежда като опит за доизграждане и изчистване на образа на първата дама, която за много американци остава загадка.

Каузи, бизнес и прецеденти

Мелания Тръмп подчертава, че за нея е чест да изпълнява традиционните задължения на първа дама, но иска да остави следа и в други сфери. Сред основните й приоритети остават благополучието и безопасността на децата, включително лобиране за закон срещу публикуването на интимни изображения без съгласие. Тя е участвала и в международни хуманитарни усилия, свързани със събирането на деца със семействата им след войната в Украйна.

Филмът поражда и въпроси около бизнес интересите на семейство Тръмп, тъй като първите дами традиционно избягват подобни проекти по време на мандат. Историкът Катрин Джелисън от Университета на Охайо отбелязва, че това е безпрецедентен случай, но добавя, че семейство Тръмп често нарушава установените правила.

Политически контекст около прожекцията

Преди показването на филма Доналд Тръмп направи и редица политически изявления пред журналисти – от отношенията с Иран и Китай до намерението си по-късно същия ден да обяви избора си за нов ръководител на Управлението за федерален резерв, с което прожекцията се превърна не само в културно, но и в политическо събитие.

