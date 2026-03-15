Владимир Жириновски е един от динозаврите на руската политика. Той отдава особено значение на 2026 г., смятайки я за повратна точка: според него тази година ще отбележи края на острата фаза на конфронтацията и началото на преструктуриране на целия световен ред. “НАТО ще се разпадне през 2026 г.”, предупреждава приживе Жириновски, пише "Труд". В дневниците си той описва Европа като заложник на конфликт, която ще претърпи големи икономически и политически загуби.

Според лидера на ЛДПР, до 2026 г. ресурсите на западните институции ще бъдат изчерпани поради вътрешни борби и икономически трудности. Ще настъпи “голямо рестартиране” на остарелите съюзи в постсъветското пространство, последвано от пълна реорганизация на региона.

Жириновски вярва, че ключови решения ще бъдат взети не от европейците, а чрез преки преговори между уморени от конфронтация суперсили. “Нашият президент и американският ще седнат в Сочи и ще постигнат споразумение. Вместо Ялта ще има Сочи”, смята Жириновски, вярвайки, че Русия и САЩ ще определят съдбата на света и ще сложат край на мракобесието, насилието и терора.

Жириновски говори подробно за механизмите на евентуална глобална криза. Например, той предупреждава за рисковете, свързани с удар срещу Иран. В случай на такъв, цената на петрола може да скочи до 200 долара за барел, казва преди години Владимир Волфович. Според неговата прогноза икономиките на Китай и Европейския съюз няма да издържат на това и ще има сериозни финансови последици. “Иран не е Виетнам, не е Северна Корея и не е Косово”. Политикът предупреждава: “Тук ще се случат най-тежките събития”.

Той също така обръща внимание на рисковете от масова миграция. Сравнявайки ситуацията с притока на бежанци от Либия в Европа, Жириновски предупреждава за още по-голям поток от Иран: според него бежанците ще се движат предимно на север, което ще окаже сериозен натиск върху страните от Закавказието.

През 2019 г. Жириновски говори за възраждането на три империи: Иранската (Персийската), Турската (Османската) и Руската. Според него тези империи трябва да стоят като “три блока”, за да се противопоставят на врагове както на Запад, така и на Изток.

Владимир Жириновски особено подчертава фактор, който обикновено надхвърля геополитическите оценки: природните бедствия. Още в началото на 2000-те години той твърди, че бъдещето на Съединените щати зависи не само от тяхната икономика и военна мощ, но и от природните процеси, обръщайки внимание на тектоничната уязвимост на западното крайбрежие.

Сеизмолозите неуморно повтарят, че едно от най-големите природни бедствия в човешката история може да се случи на западното крайбрежие на Северна Америка. Това се отнася до активността на две тектонични зони - Сан Андреас и Каскадия. Тяхното активиране може радикално да промени географията и инфраструктурата на Съединените щати само за няколко дни, ако не и за часове.

Въпросът за готовността за голямо бедствие в Съединените щати се обсъжда на национално ниво и FEMA (Федералната агенция за управление на извънредни ситуации) от няколко години изпълнява програми за подобряване на системите за предупреждение, изграждане на устойчиви на земетресения съоръжения и обучение на обществеността относно безопасността при земетресения. Ако обаче и тектоничните зони на Каскадия, и Сан Андреас се изместят едновременно, хората не могат да направят нищо: бедствието би парализирало икономиката, енергетиката и логистиката на САЩ.

Дали Владимир Жириновски е имал пророческа дарба? Някои твърдят, че благодарение на огромната си ерудиция и интелект, изгражда логически вериги и прави интелигентни заключения. Други смятат, че политикът има невероятни способности и е свързан с високо ниво на глобална база данни. Едно обаче е ясно - неговите пророчески речи продължават да се появяват в светлината на текущите събития. И това не са просто думи, измислени от журналисти, които никой не може да провери, а видеозаписи на самия Жириновски, доказващ на смаяната публика, че точно така ще се развият събитията.

