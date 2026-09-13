Повратна точка! Прогнозата на Жириновски за 2026
В дневниците си той описва Европа като заложник на конфликт, която ще претърпи големи икономически и политически загуби
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В дневниците си той описва Европа като заложник на конфликт, която ще претърпи големи икономически и политически загуби
5 юли вече стряска Страната на изгряващото слънце
В Русия щяла да направи капитал
Иска максимално тегло на всеки до 80 кг, за чиновниците – 100.
Генерал Лебед го кръщава Маймунката на Господ
Москва. "Те (българите) трябва да ни пълзят в краката, а вместо това и в Първата, и във Втората световна война бяха против нас, а днес са в НАТО", зая...
Брюксел удари банки, нефтени гиганти и военната индустрия на Москва Новите санкции срещу Русия, одобрени от страните членки на ЕС, бе публикуван в оф...
Севастопол. Руският президент Владимир Путин пристигна на второто си официално посещение в Крим, докато руски конвой с помощи продължаваше да пътува к...
Жириновски прави партия от вегетарианци