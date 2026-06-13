На часове от още едно световно отличие! Обявяват новия "Букър" утре
Победителят получава 57 366 евро
Следете всички новини, анализи и коментари за 2026. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Победителят получава 57 366 евро
Кавала, Халкидики и Крит с най-много награди за Син флаг
2026 се очаква да бъде най-добрата година за тези знаци
Тези знаци са преминали през труден период през последните няколко години, но най-лошото вече е зад гърба им
Готова е да отложи посещението си в Дубровник
В обращение са евробанкноти и монети за над 7.8 млрд. евро
Около 35 000 заявления за гласуване в чужбина за подадени до момента
Този път е различно!
Шон Пен е сред победителите
В дневниците си той описва Европа като заложник на конфликт, която ще претърпи големи икономически и политически загуби
Отговорът в нощта срещу понеделник
Българската пророчица предсказва промени в глобалната власт
Само през 2025 г. от Великобритания са си дошли около 11 000 нашенци
Основното предимство е, че тези дрехи не изискват сложно стилизиране
И “Pink Floyd History” влязоха в афиша
Страната се е издигнала до четвърто място през 2024 г. сред страните, привличащи най-много туристи в света
От Слънцето до Марс - какво да носите със себе си, за да привлечете щастието
Колекцията „Истанбул – София“ се срещна с публиката в София като манифест на неподвластна на времето елегантност
Трима легендарни в битка за поддържащ актьор - Шон Пен, Стелан Скарсгард и Бенисио дел Торо
Това е знакът, който ще пожъне плодовете на дългогодишни усилия и ще влезе в нов етап от живота си