ЦИК: Ще има паравани във всички секции

Амбицията на правителството е за предстоящите избори да бъдат осигурени паравани във всички секционни избирателни комисии в страната. Това заяви заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева в „Новините на NOVA“.

По думите ѝ през изминалите години такива съоръжения са били налични само в около 60 общини, но сега трябва да бъдат осигурени навсякъде, както изискват промените в Изборния кодекс от 2022 г. Отговорността за това е възложена на областните управители.

Матева подчерта, че обсъжданите промени в изборното законодателство не са били приети и затова вотът ще се проведе по досегашния ред. „Ще се гласува както на предишните избори – с хартиена бюлетина, като избирателите отбелязват своя избор със знак „Х“ или „V“ в квадратчето пред предпочитаната партия или коалиция“, обясни тя.

Всички кандидати за изборите на 19 април вече са регистрирани, а информацията за тях е публикувана на сайта на Централната избирателна комисия.

По отношение на гласуването в чужбина до момента са подадени около 35 000 заявления, като се очаква броят им да нарасне. За държави като Великобритания, Турция и САЩ ще бъдат направени предложения за разкриване на допълнителни секции в населените места с най-голям интерес. „Очакваме предложения от Министерството на външните работи в посолството в Лондон да бъдат открити 7 секции“, уточни Матева.

Относно машинното гласуване тя посочи, че няма промени – устройствата ще бъдат със стандартния интерфейс и гласуването ще се извършва чрез отбелязване на избора на екран.

Говорителят на ЦИК обърна специално внимание на правилното попълване на хартиените бюлетини. „Важно е избирателите първо да отбележат своя вот за партия или коалиция, а след това, ако желаят, да посочат и преференция“, напомни тя.





