ЕС ни закопа. България е на дъното

Нови данни на европейската статистика, публикувани в навечерието на Деня на Европа – 9 май, очертават сериозна пропаст в качеството на живот между държавите членки. Докато Словения празнува забележителни икономически и социални успехи 20 години след приемането си в Съюза, България продължава да заема последните места в ключови класации за благосъстояние.

Удовлетвореност от живота: Финландия води, България на опашката

Според изследването, жителите на Финландия са най-щастливите в Европейския съюз със средна оценка 7,8 по скалата от 0 до 10. Непосредствено след тях, на второ място, се нареждат гражданите на Словения и Румъния с резултат от 7,7. В другия край на спектъра е България, където е отчетена най-ниската удовлетвореност от живота сред всички страни членки.

Икономически показатели и БВП

Разликата в жизнения стандарт е ясно видима чрез Брутния вътрешен продукт (БВП) на глава от населението. За миналата година средното равнище за ЕС е 41 600 евро. Люксембург остава недостижим лидер с най-висок БВП. Словения се намира в златната среда със завидните 33 060 евро. България заема последното място, като нейният показател е два пъти по-нисък от този на Словения.

Пазар на труда и социална сигурност

Словения демонстрира изключителна стабилност на пазара на труда с 78,3% заетост – над средното за ЕС. Най-висока е заетостта в Малта (83,6%), а най-ниска в Италия (67,6%).

Още по-тревожна за страната ни е статистиката за социалното изключване. Докато в Чехия и Словения рискът от бедност е най-нисък (съответно 11,3% и 14,4%), в България близо една трета от населението (30,3%) попада в категорията на социално уязвимите хора.

20 години по-късно

Анализът припомня, че Словения става част от европейското семейство на 1 май 2004 г. Към днешна дата тя представлява едва 0,5% от общото население на ЕС (над 450 милиона души), но успява да изпревари много по-големи икономики по показатели за социално щастие и сигурност.

