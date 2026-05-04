Голямото преселение започва. 75 000 изчезват

Предстоящите празнични дни около Гергьовден отново ще поставят на изпитание трафика в столицата. Според прогнози на „Пътна полиция“, се очаква около 75 000 автомобила да напуснат София, като пикът на пътуването започва още в следобедните часове на днешния ден.

Основните пътни артерии – магистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“, както и пътят към Гърция през Кулата, ще бъдат най-натоварени. Очаква се сериозно струпване на изходите на столицата, като от КАТ съветват шофьорите да тръгват по-рано или да изберат алтернативни маршрути, за да избегнат най-големите задръствания.

За да се облекчи трафикът, Агенция „Пътна инфраструктура“ въвежда временна организация. В най-натоварените участъци ще има две ленти за излизащите от София и само една за влизащите. Традиционно ще бъде ограничено и движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по магистралите и основните пътища, за да се осигури по-висока пропускливост за леките коли.

Екипи на „Пътна полиция“ ще бъдат разположени на ключови места в цялата страна. Стартират масирани проверки по няколко линии - превишена скорост, употреба на наркотици и алкохол зад волана и проверка на валидни „Гражданска отговорност“ и технически прегледи.

Органите на реда призовават за търпение и разумно шофиране. Основните препоръки включват проверка на техническото състояние на автомобила преди тръгване, спазване на дистанция и избягване на рискови изпреварвания, които често са причина за тежки инциденти по време на празничните пътувания.

